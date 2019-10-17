Николаевцы до 1 мая 2020 года должны перезаключить договора с водоканалом - на предприятии уверенны, что обойдется без больших очередей

Жители Николаева в соответствии с изменениями в Законе «Про жилищно-коммунальные услуги» должны до 1 мая 2020 года перезаключить договоры с ГКП «Николаевводоканал».

Об этом речь шла в четверг, 17 октября, в ходе брифинга гендиректора ГКП «Николаевводоканал» Бориса Дуденко и директора Департамента ЖКХ Сергея Коренева.

Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко сообщил, что с 1 мая 2019 года в силу вступил новый закон «Про жилищно-коммунальные услуги», в связи с которым эти самые услуги отныне должны предоставляться исключительно на договорных началах. В том числе эта норм касается и услуг по водоснабжению и водоотведению.

— Новый закон предусматривает несколько вариантов подписания договора: типовые договора с индивидуальным потребителем о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению; второй вариант – типовые договора на предоставление услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению с обслуживанием внутридомовых сетей; договор с коллективным потребителем – ОСМД или управляющими компаниями с обслуживанием внутридомовых сетей и без обслуживания, - сообщил Борис Дуденко.

По его словам, на предприятии в полном объеме распечатали договора на предоставление услуг без обслуживания систем водоотведения, если же жители захотят выбрать другой вариант договора, то они должны обратиться в водоканал, где им объяснят разницу между четырьмя видами договоров и их стоимость, после чего они смогут заключить свой договор.

Заключить договора николаевцы должны до 1 мая 2020 года, если же до этого момента жители не выберут конкретную модель предоставления услуги, то предприятие автоматически заключит его с потребителем по первому варианту – без обслуживания внутридомовых сетей.

Также руководитель «Николаевводоканала» сообщил, что в договоре есть несколько нововведений, к примеру, в нем предусмотрена абонентская плата за оказанную услугу. Она будет включать в себя абонентское обслуживание, заработную плату, банковские услуги, услуги связи, амортизационные затраты, бланки договоров-объявлений, электроэнергию для выполнения работы предприятием. Пока предприятие просчитывает точную стоимость абонплаты, которая не будет входить в тариф. Начисляться абонплата будет с 1 октября 2019 года, и, возможно, уже в ноябре николаевцы увидят ее в платежках.

На уточняющий вопрос, не боятся ли на предприятии больших очередей, Борис Дуденко отметил, что все договора по первой модели уже напечатаны, к тому же пример договоров есть на сайте предприятия и на странице в Facebook, откуда николаевцы его могут распечатать, заполнить дома и принести с подписями на предприятие. К тому же есть контролеры, которые ходят по квартирам и могут на месте заключить договор с жильцами.

Помимо этого предприятие проведет эксперимент и 19 и 20 октября можно будет заключить договора в выездных пунктах «Николаевводоканала» с 10:00 до 15:00 по улице Озерной, 11 и улице Лазурной, 28 соответственно.

Директор департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщил, что перезаключить договора нужно будет не только с ГКП «Николаевводоканал», но и с другими поставщиками жилищно-коммунальных услуг, в частности, возчиками мусора и управляющими компаниями.

Напомним, что «Николаевводоканал» отключил от водоснабжения 411 абонентов, которые задолжали за услуги.