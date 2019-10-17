Нардеп от «ЕС» заявил, что задержание Гладковского – фейк, но сын последнего говорит, что правда

Нардеп от «Европейской солидарности» Артур Герасимов заявил, что сообщения о задержании Олега Гладковского являются фейком, ложью и не соответствуют действительности, а из аэропорта он отправился домой. Сын Гладковского отрицает, что его отца освободили, а сам фигурант объявил голодовку в знак протеста

«После того, как господин Гладковский был предупрежден, что у него есть ограничения на передвижения, он спокойно сел в автомобиль и уехал из аэропорта «Борисполь» домой. Сцена имела сценарий шоу, а потому начались задержания», - говорит нардеп от «Европейской солидарности» Артур Герасимов.

Как рассказал Герасимов, Гладковский сотрудничал со следствием и за последние несколько месяцев неоднократно выезжал с Украины и возвращался в Украину.

«Что касается расследования, то сам Петр Порошенко и наша команда больше других заинтересована в прозрачности и эффективности расследований. Например, именно Порошенко в ситуации «Укроборонпрома» сделал все, чтобы было беспристрастное расследование. Гладковский тогда был уволен с должности, а Порошенко обратился в НАБУ с просьбой расследовать это дело. Сейчас уже понятно, что это была чисто предвыборная технология», - подчеркнул Герасимов, передает ТСН.

Кроме того, он сказал, что задержание Гладковского не связано с «Укроборонпромом», а связано с закупками автомобилей МАЗ.

«Все нормально, лишь бы не два «но». «МАЗы» на десятки миллионов гривен закупаются даже сейчас. А второй вопрос - у кого из армейцев спросите, какой из грузовых автомобилей он хотел бы получить? Я, когда был на передовой, спрашивал. В первую очередь хотят получить «МАЗы». Если серьезно, то события, которые произошли сегодня, касающиеся «формулы Штайнмайера», капитуляции и разведения войск. Если кто-то думает, что сегодняшним шоу оторвет внимание от капитуляции, то он глубоко ошибается», - говорит нардеп.

В тоже время сын Олега Гладковского Игорь в комментарии «Стране» опроверг информацию Герасимова о том, что его отца уже отпустили.

«Это не так», - сказал он журналистам.

В то же время в пресс-службе корпорации «Богдан Моторс», сообщили «LIGA.net», что Олег Главдковский называет незаконным свое задержание и в знак протеста «против произвола правоохранительных органов» объявляет голодовку.

По словам Гладковского, у него никогда не было ограничений на выезд за границу.

«Повесток и вызовов на допрос или проведение следственных действий не получал. Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давал показания и все необходимые пояснения», - отменил он.

«За последние полгода, как я вернулся в корпорацию «Богдан», я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину», - добавил Гладковский.

Как известно, 17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского во время его попытки выехать из страны по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Напомним, что ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.