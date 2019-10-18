В ноябре вузы Украины оканчивают набор на заочное отделение. Кто еще может стать студентом в 2019 году?

До 30 ноября 2019 года в Международном классическом университете имени П. Орлика (Николаев) осуществляется набор на заочное отделение по правилам 2019 года.

Кто еще может стать студентом?

1. Все, кто имеет необходимые сертификаты для поступления и, по каким-то причинам, не воспользовался ими.

2. Владельцы диплома «младшего специалиста», желающие получить образование более высокого уровня. Например, на 2, 3 курс «Физическая терапия, эрготерапия» еще есть возможность поступить на заочную форму обучения. Со следующего года старшие курсы будут обучаться только по дневной модели обучения.

3. Владельцы диплома «квалифицированного рабочего» для поступления на последний в стране набор уровня «младший специалист».

4. Ученики одиннадцатых классов (2019-2020 год обучения!), желающие стать дипломированными специалистами, но не уверенные на 100% в своих результатах ВНО.

Одиннадцатиклассникам предлагается, во время обучения в школе, пройти дистанционный курс рабочей специальности, соответствующей избранной в вузе, и получить диплом.

Что он дает?

– право сразу после окончания школы быть зачисленным на 2 курс Колледжа Университета на уровень «младший специалист» без сдачи ВНО;

– возможность сократить срок обучения от 6 месяцев до одного года;

5. Выпускники общеобразовательных школ, у которых отсутствуют какие-либо сертификаты ВНО.

Это возможно, благодаря поступлению на короткую, по срокам обучения, рабочую специальность в университетском комплексе, что позволит, в самое ближайшее время, пройти необходимый курс подготовки, получить соответствующий диплом и быть зачисленным на 2 курс образовательного уровня «младший специалист».

2019 год является для них последним, дающим такую возможность, да и в целом, продолжить обучение на уровне высшего образования с достаточно комфортными условиями.

Стоит отметить, что новации 2020 года коснутся не только уровня «младший специалист»:

– если в 2019 году пороговый балл на поступление в вуз установлен на специальности медицинского и правового направления, то с 2020 года планируется его введение на все специальности;

– ВНО по математике и физике с 2020 года планируется сделать обязательным для большинства вузовских специальностей;

– поступление на бакалаврат, после уровня «младший специалист» с 2020 года будет возможным только при условии сдачи ВНО по украинскому языку.

МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ ДОСТИЧЬ ТВОИХ ЦЕЛЕЙ

Подготовка студентов в Международного классического университета имени П. Орлика (Николаев) осуществляется по следующим специальностям:

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ:

Фармация, промышленная фармация

Право

Компьютерная инженерия

Журналистика

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Финансы, банковское дело и страхование

Учёт и налогообложение

Маркетинг

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Медсестринство

БАКАЛАВР:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право

АСПИРАНТ:

Психология

Более детальную информацию можно получить в приемной комиссии: г. Николаев, ул. Котельная, 2; телефон 0512-59-30-01, 55-07-36, 050-394-72-87; сайт mku.edu.ua.