Николаевец пожаловался на площадку, где детям приходится «играть» досками с шурупами: «Ждём, пока кто-то себе голову пробьёт»

Житель Николаева пожаловался на неутешительное состояние детской площадки в микрорайоне Яхт-клуб, где детям приходиться играть досками с шурупами, которые разбросаны по территории площадки.

Соответствующие фото на редакционную почту «Преступности.НЕТ» прислал постоянный читатель.

По словам мужчины, в таком состоянии площадка находится уже неделю. Доски ранее были частью скамейки, но ее сломали. Также николаевец добавил, что кроме досок от скамейки там валяются доски от самой площадки шурупами вверх.

«Пришёл с ребёнком на площадку поиграть и увидел, как дети на ней играют с такими «игрушками». Мне сказали, что площадка с гвоздями уже в таком состоянии неделю, видимо ждём пока кто-то себе голову пробьёт. Дети с этих досок строят домики и выкладывают ими ступеньки на горке потом под ними бегают», - сообщил мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве до декабря должны создать новое коммунальное учреждение, которое заберет себе на баланс все детские площадки, потому что большинство из них бесхозные и уже нуждаются в ремонте.