В Николаеве уже проложили 2,5 километра сетей водоснабжения в рамках строительства дюкера в Варваровку

В рамках проекта строительства дюкера через реку Южный Буг в Варваровке уже проложили 2,5 километра сетей.

Об этом в четверг, 17 октября рассказал директор ДЖКХ Сергей Коренев, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в начале октября в Николаеве уже приступили к земляным работам в раках проекта строительства дюкера через реку Южный Буг в Варваровку.

Директор департамента ЖКХ напомнил, что Николаев получил госсубвенцию в размере 20 миллионов гривен на строительство дюкера. В этом году за эти средства должны выполнить работу по укладке около семи километров труб водоснабжения вдоль улицы Очаковская, Урожайная и других.

— На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, проложено уже около 2,5 километров, - отметил чиновник.

По его словам, эти работы должны выполнить до конца ноября, однако на сроки могут повлиять погодные условия.

Как известно, общая стоимость работ - 78 миллионов гривен. Оставшиеся 58 миллионов гривен намерены заложить в бюджете города на 2020 год, но так как сумма довольно большая, то скорей всего буду обращаться за еще одной субвенцией к государству.

— На сегодняшний день есть 20 миллионов гривен (субвенция из ГФРР, - ПН). На следующий год планируем еще 58 миллионов гривен запланировать в бюджете или каким-то образом провести этот вопрос через государственный фонд регионального развития. Если будет воля наших депутатов и они поддержат этот проект, то для николаевцев и непосредственно жителей Варваровки это будет супер бонус, - подытожил Сергей Коренев.

На уточняющий вопрос не повлияют ли строительные работы на аварийность Варваровского моста, чиновник отметил, что трубы прокладываются на достаточном расстоянии от опор моста, поэтому никаких негативных последствий от строительства быть не должно.