Погибшим в авиакатастрофе во время учений украинско-американского экипажа на Виннитчине установили памятник

На месте падения самолета Су-27УБ вблизи села Уланов Хмельницкого района Винницкой области открыт памятник погибшим в авиакатастрофе украинскому и американскому летчикам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— Год назад погибли два высококлассных летчика: Иван Петренко и Сет Неринг. Страшная и безжалостная весть очень быстро облетела Украины и США. Я помню, как год назад была такая же солнечная погода, в свой последний полет ушел экипаж, который состоял из двух мужественных представителей двух дружественных стран. Украинско-американский экипаж выходя из той сложной обстановки, которая были на борту, сделали все возможное, чтобы машина не упала на населенный пункт. Летчики всегда думали о спасении мирного населения. Дорогие, родные и близкие, от всего внутреннего состава Воздушных Сил я хочу сказать, что мы всегда будем помнить ваших сыновей ,Мужей, родителей, детей и будем пропагандировать и то, что они сделали, и будем хранить о них память в сердце. Вечная слава героям Украины, - говорится в видеозаписи.

На сайте Минобороны Украины указывается, что по случаю открытия памятника к месту прошлогодней катастрофы прибыли командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов, командующий ВВС национальной гвардии Калифорнии генерал-майор Грегори Джонс, председатель Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский, представители духовенства, делегация американских военнослужащих, генералы и офицеры Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, военнослужащие авиационных бригад и частей обеспечения, а также жители улановской территориальной общины.

Также, священнослужители Православной Церкви Украины под руководством Митрополита Винницкого и Барского Симеона освятили памятник и помолились за упокой погибших героев.

Как известно, 16 октября 2018 года, во время международных совместных учений «Чистое небо – 2018» в Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ, из 831-й бригады тактической авиации, дислоцированной под Миргородом. Катастрофа произошла около 17.00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Погибли оба пилота - погиб и украинский пилот полковник Иван Петренко, заместитель командира воздушного командования «Восток» по авиации - начальник авиации и подполковник Сэт Неринг (позывной «Джетро»). Сэт Неринг служил пилотом в 194-й боевой эскадрилье Калифорнийской воздушной национальной гвардии.