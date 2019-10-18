В Николаеве на праздничный концерт по случаю открытия фонтанов на Соборной площади управление культуры потратило ₴91 тысячу

В Николаеве на проведение концерта «Осенний Open Air» в честь открытия фонтанов на Соборной площади потратили 91 тысячу гривен.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте публичных закупок ProZorro.

Управление культуры горсовета 11 октября опубликовало отчет о заключенном договоре с ФОП Количко Александр Михайлович. Согласно открытым данным он зарегистрирован с 2003 года в Заводском районе Николаева на улице Киевской, 8. Занимается театральной и концертной деятельностью.

Стоит отметить, что ни самого отчета о договоре, ни договора опубликовано не было.

Напомним, что в субботу, 12 октября, на Соборной площади открыли осенний open-air «Площадь. Музыка. Фонтан», в рамках которого и состоялось открытие фонтанов.