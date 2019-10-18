О роли свернутой газеты в воспитании мэра на форуме BIG MONEY

Вчера в Нико прошло самое грандиозное мероприятие за последние годы для людей, которые формируют казну города, области и страны, вопреки помехам власти. Которые карабкаются наверх, давая рабочие места, платя налоги, и каждый день рискуя, попадая в зону смерти. Потому что в нашей стране только так строится бизнес.

Потому что они мотивированы стать такими, как спикеры форума Олексій Вадатурський и хедлайнер Евгений Черняк, состоящие в списке Forbes.

На этом мероприятии был мэр. Ему даже дали слово. А потом еще и дали микрофон задать вопрос Евгению Черняку. Спасибо, Александр Фёдорович Александр Сенкевич, что вы представились, как Александр, а не как мэр, а то нам, николаевцам, и так было стыдно и позорно за ваши реплики.

Вдумайтесь! Мэр спросил, почему на мероприятии Евгения Черняка, мультимиллионера, руководителя алкогольной империи, топ-влогера охраняют телохранители! У него, у кого прежние власти неоднократно пытались отжать бизнес, на которого они же, полувласти-полуконкуренты, охотились, и кто в Америке и Европе передвигается на общественном транспорте и только в Украине вынужден ходить с охраной и передвигаться на бронированном автомобиле.

Это спросил мэр города, в котором законсервированными всё еще стоят в центре города мощности некогда крупнейшего ликеро-водочного завода. Чья водка «Никольская» была известна далеко за пределами города. В 2007 году государственный концерн «Укрспирт» внёс «Николаевский ликёро-водочный завод» в перечень заводов, подлежащих ликвидации. В 2010 году завод перестал существовать. Но его мощности остались стоять брошенными, как и большинство предприятий города.

Это спросил мэр города, в котором в 2002 году директор этого ликеро-водочного завода Виталий Чебанов был застрелен во время утренней прогулки с собакой! (Убийство оперативно раскрыто благодаря профессионализму сотрудников УБОП☝️)

Это спросил мэр города, в котором в 2005 году был застрелен замдиректора АОА «Аврора», которое владело некогда, по-моему, единственным в бывшем Союзе предприятием, которое строило дорожные машины – асфальтоукладчики – «Дормашина». После гибели топ-менеджера завод распилили, а его заброшка, вы все её видите, остается шрамом на лице Николаева.

Я бы могла напоминать о других мощнейших предприятиях Николаева («Эвис», «Алые Паруса» и я уже не говорю о судостроительных заводах Николаева), но даже эти два предприятия, разрушенные после убийств руководителей, повлияли на весь город. Это сокращение тысяч рабочих мест, а значит, всплеск безработицы, это убытки, потери в бюджете, упадок инфраструктуры.

И это было не сто лет назад, а в двухтысячных! Нынешний мэр уже не ходил пешком под стол и мог бы провести инвентаризацию объектов на территории города и поинтересоваться их историей.

И вместо того, чтобы, взяв микрофон, сказать водочному магнату – Евгений, я мэр этого города, и я умоляю вас – запустите и возродите наш завод, он есть, он стоит, законсервированный, но целый! Что я могу сделать, чтобы вы привнесли сюда свои инвестиции и дали сотни рабочих мест? Я сделаю всё, чтобы обеспечить вам гарантии безопасности и невмешательства в работу вашего предприятия на территории Николаева!

Вместо этого мэр спрашивает про Евгения Черняка про личную охрану!!!

Это сказал мэр, который уже один раз опозорился перед этими же ребятами с бизнес-платформы МрійДій, прямо на открытии платформы, когда назвал их, предпринимателей, жлобами! (http://nikvesti.com/news/photoreportage/151316)

Я не понимаю, как после этого он вообще попал на форум BigMoney, зачем его пустили, и удивлена – если еще и сами позвали. Но понимаю, что эта площадка для него была, как благодатная почва для старта его избирательной кампании на следующие мэрские выборы.

Он имел уникальный шанс реабилитироваться и зарекомендовать себя перед тысячей бизнесменов, у которых в совокупности десятки тысяч нанятых сотрудников – а это уже огромный шанс на победу для такого электорального поля – как ИХ мэр.

Они лидеры мнений, они ресурсные и талантливые люди, они имеют право голоса. Он должен был показать себя, как управленец, который ценит, дорожит ими, умеет благодарить и готов сделать всё, чтобы они развивались сами и развивали город.

Он мог сказать то, что позволило бы ему получить еще хоть немного кредита доверия.

Но вместо этого он снова опозорился сам, опозорил ребят из «МрійДій», опозорился перед такими лидерами, как Евгений Черняк и Алексей Вадатурский.

Мне было стыдно! И очень хотелось в этот момент оказаться рядом со свернутой газетой и в воспитательных целях как дать городскому голове по его голове, забрать микрофон и извиниться за его поведение. И я теперь всегда и везде на масштабные мероприятия буду приходить с газетой, а вдруг встречу мэра!