На Широколановском полигоне планируют построить комплекс для обучения боям в городских условиях

На полигоне «Широкий лан» в Николаевской области планируют создать комплекс, который позволит обучать военнослужащих боям в условиях города.

Об этом сообщили в пресс-центре оперативного командования «Юг».

Начальник 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ подполковник Юрий Дегтярев доложил командующему Сухопутных войск генерал-лейтенанту Александру Сирскому о перспективах развития на ближайшие годы. Он рассказал о построении с «нуля» учебного комплекса «Бой в урбанизированной местности», где военные могут приобретать практики боя в городе, так называемого «KILL-HOUSE». Он отметил, что опыт гибридной войны в Донбассе еще раз доказывает, что навыки боя в городе - важнейший элемент полевой выучки. Также на полигоне думают о закупке сборно-разборных конструкций для использования и обслуживания иностранной системы MILES или отечественной LASERTAG.

Также здесь продолжается завершения строительства казарм улучшенного типа для инструкторов и контрактников. Генерал-лейтенант Александр Сирский отметил, что освоение средств на закупку того или иного оборудования для нужд инфраструктуры центра должны иметь твердое экономическое и тщательно просчитано обоснования.

«Профессионал всегда даст преимущество одному делу и доведет его до конца, а не начнет несколько и не закончит ни одного», - отметил генерал-лейтенант Александр Сирский.

Между тем полковник Анатолий Мишанчук, командир отдельной мотопехотной бригады, заострил внимание командующего на размещении пунктов постоянной дислокации его подчиненных подразделений. В частности удаленности от штаба бригады, иногда мешает нормальному взаимодействию и управлению войсками. А командир отдельной артиллерийской бригады полковник Александр Лавриненко рассказал о подготовке пушкарей к выполнению задач в районе ООС

Командующий также пообщался с военнослужащими-контрактниками обеих бригад, интересовался их бытовыми условиями, семейным положением и проблемами, возникающими во время службы.

Сирский также ознакомился с инфраструктурой центра и завершением строительства двух казарм улучшенного типа на его территории и недостроенных новых жилых комплексов на полигоне для размещения военных. По словам руководства фирмы-застройщика, здесь основная проблема - системное недофинансирование работ, которые уже выполнены, и некоторые бюрократические препоны, с которыми приходится чуть ли не ежедневно сталкиваться представителям подрядчика.

Напомним, как несколько раз поднималась проблема ужасных условий проживания на «Широком лане». В частности, из-за этого в феврале 2016 года 46 бойцов из 53-й отдельной механизированной бригады устроили пеший поход в николаевскую прокуратуру. После этого инициировали строительство обустроенного военного городка для солдат.

А в марте 2018 года в сети опубликовали фото ужасных условий жизни украинских военнослужащих в палатках на этом полигоне. Военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена. Военная прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военнослужащим, прибывающим на полигон.

В марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности.

Также сообщалось о том, что в Минобороны заявили, что подрядчик не может достроить часть военного городка на этом полигоне и компанию обвинили в диверсии.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона «Широкий лан». Сумма потраченных средств на строительство лагерного городка на территории полигона составляет 308,77 миллиона гривен.