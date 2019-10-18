«Укрзалізницю» вернут в сферу Мининфраструктуры и разделят на три части, - министр Криклий

Кабинет министров Украины вернул «Укрзалізницю» в сферу управления Министерства инфраструктуры.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Решением правительства «Укрзалізницю» вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры. Спасибо премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку в преодолении последствий странных коалиционных договоренностей предыдущего правительства. Реформа «Укрзалізниці», которая должна была начаться еще три года назад, наконец состоится», — написал он.

По словам Криклия, «Укрзалізниця» будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной, выйдя на IPO.

«Будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок», — сообщил министр.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что украинская железнодорожная инфраструктура изношена более чем на 90%.