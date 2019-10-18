Матвеевцы со спорами согласились, чтобы «Нибулон» построил терминал в их микрорайоне – руководство компании обещает сделать все за 9 месяцев

В пятницу, 18 октября, в Доме культуры в микрорайоне Матвеевка прошли общественные слушания по вопросу строительству компанией «Нибулон» перегрузочного терминала в микрорайоне Матвеевка. Из чуть более 100 жителей, которые посетили мероприятие, 60 поддержали строительство.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, компания «Нибулон» предлагает внести в Генеральный план Николаева изменения относительно размещения объекта строительства на двух земельных участках, а именно:

- № 1 площадью 5,67 га для строительства высокотехнологичного перегрузочного терминала по отгрузке зерновых и масличных культур на речной транспорт «Нибулона» с объемом единовременного хранения 120 тысяч тонн зерна, которое расположено на левом побережье реки Южный Буг;

- № 2 площадью 2,5 га для организации площадки отстоя грузового автотранспорта, расположенной на северо-востоке от участка № 1 через дорогу местного значения по улице Силикатной.

В компании также отмечают, что в зону застройки попадает жилая территория:

- микрорайона Матвеевка, минимальное расстояние от жилой застройки до источников выбросов на земельном участке № 1 составляет 100 м, до земельного участка № 2 - 240 м;

- по улице Офицерский бульвар, минимальное расстояние от жилой застройки до земельного участка № 1 составляет 600 м, до земельного участка № 2 - 550 м.

Андрей Цымбал Главный архитектор города Андрей Цымбал сообщил, что сейчас в Генеральный план города Николаева не внесли предложения компании.

— При разработке Генерального плана учитываются предложения горожан, инвестиционные намерения собственником земельных участков. Поэтому, если будет принято решение о включении этого объекта в Генеральный план, то соответственно возможны изменения в Генеральный план, - сообщил Андрей Цымбал.

Также главный архитектор сообщил, что пока департамент архитектуры положительное заключение по поводу данного объекта «Нибулону» не давал. При этом на уточняющий вопрос от горожан, поддерживает ли он сам такое соседство перегрузочного терминала с жилыми домами, Андрей Цымбал отметил, что было предложение архитектуры оставить решение, которые было учтено в предыдущем Генплане, а именно строительство на этой территории жилого комплекса с соответствующей инфраструктурой, а также организация прибережной зоны отдыха.

Такой ответ жителей обрадовал, однако они требовали уточнить, возможно, ли по нормам строительство терминала с расстояние в 50-100 метров от жилых домов, на что Андрей Цымбал сообщил, что нормативно разрешенное расстояние составляет 100 метров и данный объект в них вписывается.

Один из жителей Матвеевки поинтересовался, рассматривали ли территорию бывшего Силикатного завода, когда искали место под строительство перегрузочного терминала, на что чиновник сообщил, что это место рассматривали, но в итоге отказались.

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В свою очередь, жительницу Матвеевки Маргариту Прусову беспокоил вопрос, что на участке, где планируют строительство, не были завершены археологические раскопки и рассматривается ли их продолжение. Андрей Цымбал отметил, что есть процедура, которая применяется при строительстве, если есть данные об исторических памятках, которые могут находиться на территории, и что при строительстве терминала археологи обязательно будут следить за ходом работ.

Алексей Вадатурский Гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский сообщил, что у него есть более 20 аналогичных предприятий по всей Украине, и там жители не страдают от пыли, шума и других вещей, которые называли матвеевцы. В свою очередь, Вадатурский заявил, что в случае положительного решения по строительству терминала в Матвеевке компания расширит существующую дорогу или же построить объездную за свой счет, чтобы не было жалоб на поток машин.

— Никаких 10-километровых очередей из машин тут не будет. Их не может быть. В Николаеве тоже нет таких очередей на нашем предприятии. Потому что у нас есть площадки для отстоя большегрузов и места на них достаточно. Мы запланировали это предприятие на въезде в Матвееевку, чтобы на микрорайон не было никакого влияния со стороны терминала. Пыли тоже не будет, у нас европейское оборудование, у нас будет установлено системы вентиляции и аспирации, - заверил Алексей Вадатурский.

Помимо этого он сообщил, что возле предприятия будет большая зеленая зона, компания обустроит пляж, а также предоставит 200 рабочих мест и налоги с зарплат и в принципе, деятельности терминала будут идти в бюджет города.

В тоже время, Алексей Вадатурский заявлял, что у компании есть и другие выгодные предложения касательно территории под строительство перегрузочного терминала.

— Предприятие и дальше будет работать, вне зависимости от того будет в Матвеевке наше предприятие или нет. У нас тоже есть выбор. Гурьевка, когда узнала, что мы хотим строить у вас, они пришли и предложили строить у них, - рассказал гендиректор «Нибулона».

Что касается предложения строить терминал на территории бывшего Силикатного завода Алексей Вадатурский сообщил, что от этого места отказались, потому что транспорт бы пришлось пустить через всю Матвеевку, а от этого проблем было еще больше.

Несмотря на обещания гендиректора компании «Нибулон», часть жителей стояли на своем, что никаких улучшений в микрорайоне от строительства этого объекта не будет, наоборот же будут постоянные 10-километровые очереди из большегрузов, дороги «убьют» еще больше, и это помимо того, что будет постоянный шум и пыль от переработки зерновых и масличных культур.

— Я там живу, люди там живут, мы хоти дышать чистым воздухом, а не пылью, - возмущалась одна из жительниц.

— Алексей, это неправильное решение, стройте в другом месте. Вы позиционируете себя, как патриот Украины, надеюсь и как Николаева тоже. Тогда как можно превратить зеленую зону в промышленную? – негодовал мужчина.

Алексей Вадатурский продолжал стоять на своем и обещал, что «мы все сделаем красиво, чтобы вам по максимуму было комфортно соседствовать с нашим предприятием. Будет чисто, будут розы, зеленая зона, предприятие будет объектом экскурсий».

Стоит отметить, что неоднократно, жители, пришедшие на общественные слушание, прерывались на прения между собой, так как были и те, кто поддерживал идею строительство перегрузочного терминала. Они в свою очередь, рассказывали о положительном опыте соседствования своих родственников и знакомых с такими объектами, якобы никакого шума и пыли нет. И тем более горожан еще и работой обеспечат и микрорайон благоустроят.

В итоге, тех кто поддерживает данную идею оказалось больше, из 111 местных жителей, которые пришли на общественные слушанию, строительство терминала поддержали 60 человек. Против проголосовали 45 человек, а шестеро воздержались от голосования.

Алексей Вадатурский сообщил, что пока компания получит все разрешительные документы на разработку проекта и сделает его на это уйдет полгода. После того как будет разрешение на непосредственное строительство работы займут около девяти месяцев. И если вся бумажная волокита пройдет быстро, то уже в мае-июне 2021 года предприятие будет работать.

После голосования, те, кто были против такой инициативы, заявили, что голосование было неравномерным, ведь 100 человек не могут решать за всех жителей Матвеевки. Поэтому они предлагали вынести на голосование вопрос о проведении повторных общественных слушаний, куда бы пришло больше жителей. Однако, на этом обсуждение вопроса закончилось.

Напомним, как в мэрии Николаева со спорами и претензиями обсудили проблему с большегрузами на дорогах – никаких решений не приняли, но мэр дал поручения.