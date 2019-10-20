В столице Чили объявили ЧП после массовых беспорядков с поджогами – из-за повышения стоимости проезда в метро на 5 центов

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице страны Сантьяго из-за массовых беспорядков после повышения цены на проезд в метро.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на «Тhe Guardian».

«Я объявил чрезвычайное положение и с этой целью назначил генерал-майора Хавьера Итуррьягу дель Кампо на должность главы национальной обороны в соответствии с положениями законодательства о чрезвычайном положении», — сказал он.

Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы. Цена выросла с 800 до 830 песо (1,17 доллара США). В течение пятницы, 18 октября, в нескольких районах столицы произошли столкновения между протестующими и полицией. В разных частях города протестующие строили баррикады и дрались с полицейскими, которые использовали против них водометы и слезоточивый газ.

В ночь на субботу, 19 октября, демонстранты подожгли дома энергетической компании ENEL и отделения Банка Чили в центре города, а также бросали «коктейли Молотова» на станциях метро. По данным метрополитена, в общем были повреждены почти все 164 станции, были уничтожены турникеты и ворота.

Движение метрополитена было прекращено. Ожидается, что метро не будет работать в течение всех выходных, движение может быть восстановлено только на следующей неделе.