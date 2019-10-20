Николаевские десантники учили резервистов беспарашютному десантированию из вертолета

Николаевские десантники проводили занятия с резервистами на воздушно-десантном комплексе части и готовят их к совершению безпарашутного десантирования с помощью системы «Адаптер».

Об этом сообщается на Facebook-странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Практические занятия проводятся на макете вертолета и на высотном тренажере с осуществлением практических спусков под руководством опытных военнослужащих части, которые имеют необходимый опыт.

Резервисты осуществляют учебные спуски с помощью каната в полном снаряжении с оружием. Во время тренировки на макете вертолета «спуски» отрабатываются как слева, так и справа, соответственно руководители обучают резервистов действовать «зеркально».

В ходе занятий инструкторы объясняют и показывают безопасные приемы спуска с помощью каната, исправляют и объясняют возможные ошибки, анализируют каждый учебный спуск на высотном тренажере.

Резервисты за время с занятий на воздушно-десантном комплексе части осуществили от четырех учебных спусков на высотном тренажере.

Подготовка резервистов, прибывших на учебные сборы в части, продолжается.