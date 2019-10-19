Разрисованные николаевцы остановили движение в центре города, призывая соблюдать ПДД

В субботу, 19 октября активные николаевцы совместно с патрульной полицией устроили акцию-флешмоб ради которой на длительный срок перекрыли проезжую часть улицы Адмиральской на пересечении с Соборной.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Разрисованные горожане исполнили танцевальную композицию, облачившись в жертв дорожно-транспортного происшествия. Акция «Безпека дорожнього руху - це життя» посвящена как водителям, так и пешеходам. Цель флешмоба донести, что банальное несоблюдение ПДД несут в себе непоправимые последствия, поэтому нужно быть внимательными всегда.

Прохожие горожане с удивлением и восторгом наблюдали за происходящим, как и водители машин, которые стали в пробку из-за перекрытия улицы. Всем желающим объясняли в чем суть акции сотрудники патрульной полиции.

Напомним, как в Николаеве патрульные и школьники провели акцию – говорили «спасибо» водителям, пропускающим пешеходов.