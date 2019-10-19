Коломойский не считает Николаев бандитским городом

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал Нилолаев прекрасным городом, не согласившись с тем, что он бандитский.

Об этом он сказал, будучи в Николаеве, в комментариях журналистам, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский, будучи с визитом в Николаеве, во время словесной перепалки с исполняющим обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеславом Бонем спросил чиновников, почему Николаев называют бандитским городом.

Комментируя эти слова, Игорь Коломойский заявил, что Николаев – это прекрасный город.

— Я не верю в то, что он (Зеленский - ПН) мог такое сказать. А если даже такое произошло, я не знаю, почему, я не согласен. Прекрасный город, такой же, как все, - сказал Игорь Коломойский.

Напомним, в ходе своего визита в Николаев, Владимир Зеленский, спросив у Вячеслава Боня о том, почему Николаев называют бандитским городом, предложил Боню написать заявление об увольнении. Бонь заявил, что сделает это. Позже Глава Николаевской ОГА Александр Стадник подписал заявление об увольнении поданное первым заместителем Вячеславом Бонем.