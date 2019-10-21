Николаевские школьники устроили акцию с просьбой установить светофор на пересечении улиц Космонавтов и Китобоев

Фото: Facebook/Яна Богдашкина В пятницу утром, 18 октября, в Николаеве ученики ООШ №11 провели акцию «Для нашей безопасности нужен светофор».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили организаторы акции.

Жительница Николаева Яна Богдашкина, которая стала свидетелем этой акции, отметила, что даже стоящие у обочины дети не подействовали на водителей, которые не пропускают пешеходов.

«Дети напоминают о безопасности движения. А мы с Давой пытаемся перейти дорогу, потому что слева закрыт обзор, потому что все спешат. Никого не смущает и то, что я шагнула с бордюра. И толпа детей вдоль тротуаров тоже не особо действует. Ничего не поменялось с детства, когда здесь меня сбила машина. Теперь я снова каждый день тут перехожу дорогу. Понимающе улыбаюсь, когда рядом с нами пристраивается школьник, чтобы безопасно преодолеть этот переход со взрослыми. Всегда улыбаюсь, когда пропускают. Пропускайте пешеходов - дарите улыбки», – написала она на своей странице в Facebook.