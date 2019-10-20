«Длина почти 31 метр и способен перевозить до 280 человек»: В Одессе испытывают самый длинный трамвай в Украине

Минувшей ночью, 19 октября, на улицы Одессы впервые вышел трехсекционный вагон Одиссей MAX, который является самым длинным в Украину.

Об этом сообщил директор предприятия КП Одесгорэлектротранс Дмитрий Жеман на своей странице в Facebook.

"Когда наступает ночь, город пустеет и погружается в темноту, на улицы выезжают они – трамваи. Вот такие у нас сегодня были ночные покатушки, с Одиссей МАХ", – написал Жеман.

Как сообщает Думская, начать испытания нового вагона решили с маршрута №18. Обкатка прошла успешно. Одиссей МАХ ожидают испытания и на других трамвайных маршрутах, после чего он выйдет на линию.

Работать трехсекционный вагон будет на маршруте №26 (Старосенная площадь – 11-я станция Люстдорфской дороги).

Длина трамвая Одиссей МАХ составляет почти 31 метр. Он состоит из трех секций на базе кузова TatraT3 и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах. Стоимость трамвая составляет 18 млн гривен, в то время как западные аналоги – 1,5 млн евро.

Напомним, в Одессе люди несколько часов переставляли с места на место автомобиль, который заблокировал движение трамваев.