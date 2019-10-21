В США зафиксировали уже более 30 смертей от курения вейпа

По состоянию на 15 октября 2019 года в США от влияния электронных сигарет погибли 33 человека.

Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США, передает Новое время.

От пагубных последствий курения электронных сигарет (вейпов) еще полторы тысячи человек проходят лечение.

«О смерти от электронных сигарет сообщают в 24 штатах. Проблему усугубляет и то, что медики пока не могут определить точную причину массовых смертей. Наиболее вероятным фатальным фактором называют масло с витамином Е в смесях с марихуаной, которую употребляли погибшие люди», — говорится в сообщении.

Средний возраст погибших — 44 года — от 17 до 75 лет.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал вейпинг «проблемой», а американский министр здравоохранения сказал, что правительство уберет ароматизированные вейпинговые продукты с рынка.

Это произошло после того, как в некоторых штатах зафиксировали несколько сотен случаев респираторной болезни у пользователей вейпа и электронных сигарет. Некоторые из них привели к фатальным последствиям.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что причиной госпитализации и более 10 смертей среди любителей электронных сигарет является ТГК — психоактивное вещество, содержащееся в марихуане. Это уже не первый раз, когда медики говорят, что вред приносят именно вапорайзеры для курения марихуаны.