«Он все пустил на самотек», – Коломойский заявил, что глава ФБУ Бродский знает о договорных матчах, но сам в них не участвует

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский бездействует и не борется со схемами договорных матчей.

Об этом он рассказал в субботу, 19 октября, общаясь с николаевскими журналистами, после матча МБК «Николаев» и БК «Днепр».

Как известно, глава ФБУ Михаил Бродский заявил об угрозах от Игоря Коломойского во время игры между командами «Прометей» и «Днепр». Так, на номер Бродского в WhatsApp от Игоря Коломойского начали приходить угрозы в адрес судей матча и президента БК «Прометей» Владимира Дубинского, в которых он высказывал неудовлетворение результатами матча и необходимостью наказания судей. При этом, Бродский заявил, что не боится Коломойского и не позволит ему навязать свои правила игры в баскетболе.

В свою очередь, отвечая на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ», Игорь Коломойский заявил, что абсолютно согласен с Бродским, по поводу того, что давления быть не должно.

На уточняющий вопрос, участвует ли Бродский в договорных схемах по матчам, Коломойский сообщил, что Бродский знает о них, но сам не участвует.

— Нет, он не участвует. Он просто все пустил на самотек, а сам не участвует. Счет видите? Ставки знаете, какие были? 4 давали за Николаев и 1,4 за Днепр, а игра была равная. Я не ставил, - ответил олигарх.

Стоит отметить, что Игорь Коломойский является владельцем ФК «Днепр» и баскетбольных клубов «Будівельник» и «Днепр».

Напомним, Игорь Коломойский назвал Николаев прекрасным городом, не согласившись с заявлением Президента Владимира Зеленского, что он бандитский.