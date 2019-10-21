В Николаеве в Лесках и на 3-й Слободской снесли пять незаконных МАФов

Сотрудники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета снесли 5 незаконных киосков.

Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

Отделом контроля и надзора за благоустройством Департамента снесено 3 незаконно установленных киоска на улицах Белая и Карпенко, а также 2 - по улице третий Слободской.

«Предприниматели» хаотично загромождают город и не желают самостоятельно демонтировать свои объекты после предупреждения. Большинство не понимает, что их имущество будет разрушено. А так могли что-то себе сохранить и пожалеть деньги горожан, которые идут на демонтаж», - Андрей Ермолаев, директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Напомним, как в Ингульском районе Николаева в районе рынка Южный, который расположен на улице Космонавтов снесли три незаконно размещенных киоска.