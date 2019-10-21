В Одессу прибыло американское судно с катерами типа «ISLAND» для Украины

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В понедельник, 21 октября, в Одессу на борту судна «Ocean Freedom» прибыли катера типа «Island» Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

Об этом сообщают в пресс-центре Командования ВМС ВСУ. 

Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний, проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки.

Встретили новые боевые единицы национального флота представители командования Военно-Морских Сил ВС Украины, Соединенных Штатов Америки и личный состав экипажей катеров.

После выгрузки катера отбуксируют в военно-морскую гавань. По завершению работ по приведению в готовность, катера типа «Island», под командованием уже украинского экипажа, начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что американский корабль с военными катерами для Украины вошёл в Чёрное море..

Мила Волкова

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русскийобщество