В Государственной таможенной службе хотят создать электронный реестр гуманитарной помощи

В Государственной таможенной службе планируют создать электронный реестр получателей и отправителей гуманитарной помощи.

Об этом сообщил глава службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

«Одна из схем завоза серого импорта - под видом гуманитарной помощи. Везете, якобы, секондхенд для детдомов, а на самом деле - новые брендовые вещи, которые совершенно не соответствуют тому, на что данное разрешение. Вот подобную партию задержали на прошлой неделе на Ягодыне. Наказание - конфискация и штраф 100% стоимости», - написал он.

По словам Нефёдова, уже есть договоренность с министром социальной политики Юлией Соколовской о том, что Новая таможня заберет на себя вопросы разрешений на ввоз гуманитарной помощи.

«Будем создавать электронный реестр получателей и отправителей, делать сверки с другими странами (не выехало оно оттуда как коммерческая партия), а также думать, как проверять, что оно дошло до людей, у которых действительно была эта потребность (а не был перепродан из детдома. Цинизму воров иногда нет предела)», - отметил глава службы.

Напомним, 10 октября СБУ и ГБР проводило обыски таможенников из-за схемы ввоза в Украину брендовой одежды под видом секондхенда. В общей было проведено около 40 обысков в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов этой схемы.

Одна партия такой одежды стоит не менее 400 тысяч долларов. Грузовики, которые везли одежду во Львовской области по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в смены отдельных таможенников, которые организовали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей.

Позднее СБУ пресекла еще один канал контрабанды брендовой одежды – изъято товара более чем на 100 миллионов гривен.