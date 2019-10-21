«Политики, их действия и последствия их действий дают нам повод для сатиры»: В «95 квартале» ответили на критику из-за песни о поджоге дома Гонтаревой

Студия «Квартал 95» отреагировала на скандал вокруг номера гонтаревой и призвала прекратить информационную атаку на Национальный хор имени Г. Веревки.

Об этом студия «Квартал 95» на своей странице в Facebook.

«Почти каждый новый выпуск «Вечернего Квартала» становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. «Квартал» - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинский, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его», - говорится в сообщении.

Также студия обратилась к министру культуры Владимиру Бородянскому и министру экономики Тимофею Милованову.

«Хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку «Вечернего Квартала», чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет. Также обращаемся к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: «Из-за шутки комиков« Вечернего Квартала »гривна упала в пять раз» «Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого»», - отмечают в студии.

«Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острая и резкая, мы будем с гордостью заниматься своим делом», - резюмировали в «Квартале 95».

Напомним, что во время концерта «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» актер и шоумен Евгений Кошевой под аккомпанемент женской части национального хора им. Веревки спел песню о поджоге дома Валерии Гонтаревой в Гореничах. Экс-чиновница считает данную пародию «позором для всей страны». Министр культуры Владимир Бородянский принес свои извинения.

Отметим, генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець заявил, что артистам начали поступать угрозы.