«Самое крупное открытие за 100 лет»: В Египте археологи нашли 30 гробниц с мумиями женщин, мужчин и детей

В Египте археологи нашли 30 гробниц с мумиями, что стало самым крупным открытием за более чем 100 лет.

Об этом сообщает CNN.

Гробницы, которым более трех тысяч лет, были найдены в городе Луксор. В них находились мумии мужчин, женщин и даже двоих детей. Предположительно, они относились к среднему классу.

Отмечается, что гробницы с детьми являются редким явлением. Открытие позволило археологам узнать важные подробности о древних египетских обычаях погребения, например, об уважении к умершим, независимо от пола или возраста. Находки переместят в Большой египетский музей, который откроется в конце 2020 года.

Напомним, ранее в египетском городе во время сооружения канализации обнаружили древний храм, которому более двух тысяч лет.