Скидки до 20% от Соляной пещеры: николаевцам дают возможность позаботиться об организме в межсезонье

Настала пора резких перепадов температур. В период похолодания и межсезонья человеческому организму особо необходима забота и поддержка. Поэтому медицинский центр “Соляная пещера” объявляет сезон скидок до 20% на абонементы в соляную комнату.

Соляная пещера эффективна при лечении и профилактике болезней дыхательной системы ( бронхиты, ОРВИ, трахеиты, грипп, обструкция дыхательных путей и другие), что составляет почти половину всех обращений за медицинской помощью.

Не менее полезна солевая комната при лечении аллергии. После посещения Соляной Пещеры, у часто болеющих детей крепнет иммунитет и активизируется естественная защита организма. Во время сеанса работают два ионных галогенератора.

Поэтому, если вы устали от постоянных лекарств, заложенности носа, сезонной аллергии или простуды, возможно, всего 45 минут в соляной пещере – это именно то, что вам нужно.

К природным целебным свойствам соли относят противовоспалительный, антибактериальный, противовирусный и противогрибковый эффекты.

А по некоторым параметрам имеет те же оздоровительные свойства знаменитых курортов Мертвого моря или отечественных соляных шахт в закарпатском Солотвино.

Во время сеанса спелеотерапии, который продлится около 45 минут, взрослые могут расслабиться и забыть об окружающей действительности в удобных и мягких креслах, а малыши могут посмотреть мультфильмы. После сеанса вы непременно почувствуете чрезвычайный прилив сил.

При центре работает также диагностическая лаборатория «Биомед», УЗИ-диагностика и массажный кабинет.