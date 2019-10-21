НУК им. адмирала Макарова распространяет горизонты сотрудничества

В понедельник, 21 октября, в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова по инициативе администрации Николаевского морского лицея им. профессора Александрова состоялось подписание Договора о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом сообщают в пресс-службе университета.

Участниками соглашения стали четыре стороны, среди которых НУК им. адмирала Макарова, Николаевский морской лицей им. профессора Александрова, "Судостроительный завод" Океан" и Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины.

Осознавая необходимость и важность сотрудничества в деле подготовки будущих ученых и инженерно-технических кадров было решено объединить научные, педагогические, профессиональные потенциалы, навчальницько-производственные базы сторон.

По словам директора Николаевского морского лицея Татьяны Геллер, наиболее важные для лицеистов - лаборатории, которыми теперь ученики будут пользоваться в стенах Национального университета кораблестроения и Института импульсных процессов и технологий.

"Для нас НУК, в первую очередь, всегда был и до сих пор является кузницей кадров. Мы уверены, что квалифицированных специалистов получим, если будем готовить их с первых этапов. В данном случае первый этап - это именно лицеисты. Мы должны и хотим развивать учеников и студентов. Именно поэтому мы здесь сегодня. - рассказывает генеральный директор завода "Океан" Виктор Трубач.

На сегодняшний день уже созданы первые циклические комиссии, первые лаборатории, поэтому начало сотрудничества положено.

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