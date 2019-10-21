«В кулуарах такие разговоры идут»: Депутата Николаевского горсовета Копейку хотят назначить замдиректора «Николаевоблтеплоэнерго»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в кулуарах горсовета идут разговоры о том, чтобы назначить депутата от фракции «Оппозиционный блок» Игоря Копейку на должность заместителя директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, после заседания сессии, на которой депутаты выделили 19,8 миллионов гривен предприятию на погашение долгов, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что сутра в ряде николаевских изданий появились публикации о том, что Игоря Копейку уже якобы назначили на должность заместителя Николая Логвинова, взамен на то, что они поддержат вопрос по выделению финансирования.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич сообщил, что таких назначений не было.

— Мне ничего неизвестно об этом, я читаю в новостях и удивляюсь. Насколько мне известно, такой человек уважаемый, как Игорь Николаевич (Игорь Копейка,- ПН) не назначался (на должность замдиректора КП «Николаевоблтеплоэнерго»). То что в кулуарах ходят такие разговоры, да я слышал, - сообщил мэр.

Также он добавил, что в кулуарах обсуждаются многие вопросы, например, «Владислав Ентин говорит, что готовиться еще один проект решения об импичменте мэру».

— Во-первых, господин Логвинов имеет возможность, как руководитель, увольнять, назначать, согласовывать это с сотрудниками. Говорить сегодня о том, чтобы создавать дополнительные единицы, с крупными зарплатами, когда у нас задолженность за четыре месяца, я думаю, руководитель этого делать не будет, - прокомментировал мэр.

Помимо этого он напомнил, что сегодня в ходе сессии проговаривали вопрос о создании наблюдательного совета на предприятии «Николаевоблтеплоэнерго», чтобы контролировать такие вопросы.

— Это будет сделано в ближайшее время. До конца недели будет сформирована эта рабочая группа, будут поданы все документы, и вперед, пусть контролируют, - подытожил он.

При этом, на странице фракции «Оппозиционный Блок» в Facebook отметил, что информация о назначении Игоря Копейки на должность заместителя директора «Николаевоблтеплоэнеого» «соответствует действительности ровно настолько, насколько и информация о том, что распространившее новость СМИ финансируется некоторыми депутатами Оппозиционного блока».

Напомним, что 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

Также ранее сообщалось, что суд арестовал средства на 59 банковских счетах Игоря Копейки с целью обеспечения возможной конфискации.

В июле прокурор Николаевской области Тарас Дунас также заявил, что фигурантам этого производства вручили еще одно подозрение по трем эпизодам, связанным с ремонтом коммимущества.

В сентябре 2018 года в прокуратуре заявили о завершении досудебного расследования этого производства и о направлении обвинительного акта в суд. 7 ноября 2018 года коллегия судей собралась для проведения подготовительного заседания, но оно не состоялось из-за неявки одного из адвокатов. Также подобные срывы заседаний происходили уже и в этом году.