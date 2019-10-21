Мэр Николаева обратился к главе ОГА с просьбой создать региональный центр админуслуг

По предложению департамента по предоставлению админуслуг Николаевского горсовета мэр Александр Сенкевич обратился к председателю Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику с инициативой создания регионального центра оказания административных и социальных услуг.

Об этом сообщил директор Департамента админуслуг Дмитрий Лазарев на своей странице в Facebook.

По его словам, жители города и области часто жалуются на отсутствие подобного центра.

«Создание указанного центра существенно изменит сложную ситуацию, связанную с отсутствием удобных и доступных условий для получения услуг от государственных органов и органов местного самоуправления в одном современном пространстве. Жители Николаева и Николаевщины многочисленно жалуются по данному вопросу. Очень надеюсь на понимание, плодотворное сотрудничество и, как результат, защиту прав и достоинства гражданина при предоставлении административных и социальных услуг. По результатам буду отчитываться перед обществом!» - отметил Лазарев.

Ранее сообщалось, что в николаевском ЦНАПе запустили чат-бот, с помощью которого можно отслеживать, как продвигается очередь.