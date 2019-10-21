«Превратилась из направления в нормальную дорогу»: За 68 дней полностью отремонтировали трассу Запорожье-Мариуполь

Советник премьер-министра Юрий Голик показал, как теперь выглядит отремонтированная трасса Запорожье-Мариуполь.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

«Вместо колыбельной — релакс-видео поездки по отремонтированной трассе Запорожье – Мариуполь», — пишет Голик.

По его словам, за 90 дней было отремонтировано 130 км указанной автодороги, «как и было задумано».

«Дорога жизни», как называют эту трассу жители Мариуполя, превратилась из направления в нормальную дорогу», — отметил Голик.

Он добавил, что далее будут отремонтированы все дороги Украины.

Видео, опубликованное советником премьера, начинается кадрами разбитой дороги. Такой трасса Запорожье-Мариуполь была в 2016 году. После этого с высота птичьего полета показана трасса по состоянию на октябрь текущего года.

Отметим, что автодорога Запорожье-Мариуполь была построена в 1962-1965 годах. Она не ремонтировалась с 1990 года, а с 2016 года восстановили только 70 км трассы. Новый ремонт начался в июле и уже за 68 дней были завершены все работы по покрытию дороги, что стало рекордом для страны.

Напомним, ранее в сети показали фотографии разбитой трассы «Полтава – Кишинев» на территории Николаевщины.