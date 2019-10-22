Мэр Сенкевич пообщался с олигархом Коломойским о спорте и аэропорте, но «помощи не просил»

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что после мачта МБК Николаев и БК Днепр, на котором присутствовал олигарх Игорь Коломойский, они общались о спортивных вопросах и аэропорте.

Об этом мэр рассказал общаясь с журналистами, после заседания сессии горсовета, в понедельник, 21 октября.

— Спрашивал, поддерживаем ли мы баскетбол. Мы сказали, что баскетбол поддерживаем, выделяем деньги, чтобы команда могла выезжать на выезды. Такие вопросы, спортивного характера, - рассказал Сенкевич.

Журналисты отметили, что руководитель николаевского аэропорта Федор Барна попросил у Коломойского помощи с запуском рейсов на Киев, в связи с этим поинтересовались у Александра Сенкевича не просил ли он какой-то помощи у Коломойского.

— Я на самом деле не знаю, какую позицию занимает Игорь Валерьевич Коломойский в государстве, чтобы у него просить какую-то помощь, - прокомментировал мэр.

При этом он уточнил, что у них с Коломойским состоялась 5-минутная встреча и вопрос аэропорта они все же затронули.

— Общие вопросы о том, что нам действительно необходимо, чтобы в Николаеве были лоукостеры, которые летают с минимальным количеством денег. Хотя бы «Николаев-Киев». Потому что на наш аэропорт с точки зрения государства не обращают внимание, он точно недолюбленный государством. Поэтому был об этом разговор, что если мы развиваем сеть аэропортов — мы вложили кучу денег, собирали последние сделать эту полосу — сегодня нам нужно немножко помочь и запустить рейсы и нормально будет работать аэропорт», — рассказал мэр.

В частности, он добавил, что 22 октября планирует быть на заседании Ассоциации городов с премьер-министром, где будет просить помощь для города.

— Это все основные вопросы бюджета, которые мы пытались, чтобы они попали в бюджет. Это вопросы, которые должны быть решены еще вчера: мост, другие субвенции, у нас так и не появилась в списке субвенций субвенция на окончание строительства дюкера в Варваровку. У меня целый список вопросов, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что на данный момент ведутся переговоры о запуске авиакомпанией «МАУ», к которой он имеет отношение, рейса «Николаев - Киев».