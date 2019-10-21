На Одесчине сгорело предприятие, которое являлось лидером по производству чеснока в Украине

В Одесской области сгорело предприятие «Агро-Патриот».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Наталья Сударкина.

По ее словам, строительством чесночного бизнеса она с партнерами занималась более десяти лет. Начинали с 10 га. Отсутствовали деньги, техника, опыт, но все равно удавалось «делать невозможные вещи».

«Смело могу сказать, что сегодня мы лидеры этой отрасли в Украине, мы экспортируем нашу продукцию в США, Канаду и Европу, приняли заказы на Японию — самые требовательные рынки в мире», — написала она.

При этом приходилось бороться с «системой», государственными «помощниками», отбиваться от рейдерских атак, обысков и арестов техники.

В истории предприятия были и требования отдать бизнес и сфабрикованные уголовные дела.

«Сегодня все закончилось. Агро-Патриот умер», — резюмировала предприниматель, отметив, что причины произошедшего неизвестны, идет следствие.

По данным ГосЧС, сигнал о возгорании в пожарную часть поступил сегодня в 6:57 и к 11.05 он был ликвидирован. Площадь пожара составила 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Как известно, 22 февраля этого года неизвестные пробрались на асфальтный завод в Новом Буге, избили охранника и пытались сжечь помещения. Позже оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области при поддержке спецподразделений задержали подозреваемых в совершении поджога имущества асфальтного завода белорусской фирмы ОАО «Строительно-монтажный трест №8».