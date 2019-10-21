Порошенко заявил, что артисты «95-го Квартала» и канал «1+1» должны извиниться перед Гонтаревой и поклонниками хора за песню о поджоге дома

Порошенко с женой на съемках "Квартала" Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «95-й Квартал» и канал «1+1» должны извиниться перед поклонниками Хора Верёвки и главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

Такое заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее «95-й квартал» исполнил песню о поджоге дома экс-главы НБУ Гонтаревой вместе с Национальным хором. После Гендиректор хора заявил, что «началась травля артистов и угрозы их жизни».

«История с Рамзаном Кадыровым доказала, что «Квартал» умеет извиняться, когда захочет. У дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год», - написал он.

По его словам, оценку действиям нынешнего руководства хора дадут зрители, а Минкульт «возможно, сделает кадровые выводы».

«Но хор - это значительно больше, чем его менеджмент. Чем та группа, которая пела в шоу. Хору Веревки идет 77-й год. За это время он стал одним из художественных символов Украины. Именно поэтому владельцы и менеджеры «95-го Квартала» и канала «1+1» должны были извиниться - перед несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества. И конечно же перед главой Национального банка Валерией Гонтаревой», - отметил Порошенко.

Стоит отметить, что в Сети есть несколько упоминаний посещения супружеской парой Порошенко концертов студии «95-й Квартал».