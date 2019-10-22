Николаевцы жалуются на управляющую компанию, из-за бездействия которой в их доме с июля не работает лифт: «Кто ответит за издевательство?»

Жители Николаева по адресу 2-я Слободская, 75 жалуются на компанию «Николаевдомсервис», которая не позаботилась о современном ремонте лифта в доме, из-за чего суд запрети его эксплуатацию, а инвалидам и пенсионерам, которые в нем живут приходиться страдать от этого.

Об этом речь идет в обращении жильцов, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

В обращении указывается, что в апреле 2019 года суд принял решение о запрете эксплуатации лифтов в их доме, в связи с истечением двадцатипятилетнего срока их эксплуатации.

«Таким образом, обслуживающая компания ООО «Николаевдомсервис», не позаботилась о своевременном проведении капитального ремонта лифтов в нашем доме по истечению установленных производителем сроков эксплуатации, что повлекло за собой полную остановку лифтов в июле 2019 года. Обращения жителей нашего дома на горячую правительственную линию свелось к банальному ответу Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Николаева, что экспертиза лифтов только проведена и при наличии финансирования будет произведен капитальный послеэкспертный ремонт», - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что в дом проживают инвалиды, дети-груднички и деки-инвалиды, и эта категория в первую очередь нуждается в стабильной, бесперебойной работе лифтов.

«Матери, которая выходит на прогулку с ребенком инвалидом не реально спустить и поднять по лестнице инвалидную коляску с ребенком, старушке у которой «хрустальная болезнь» взобраться на 10–й этаж не простая задача!!!» - возмущены жители.

В связи с этим, они хотят получить ответы на следующие вопросы:

1. Почему обслуживающая компания ООО «Николаевдомсервис», не позаботилась о своевременном проведении экспертизы и капитального ремонта лифтов в нашем доме?

2. Кто будет нести ответственность за ненадлежащее обслуживание нашего дома?

3. Кто понесет ответственность за издевательство над инвалидами?

4. Когда все таки будут работать лифты в нашем доме?

Напомним, что ранее в Николаеве управление Гоструда через суд запретило использование 29 лифтов. Также ожидалось, что в городе остановятся еще около 500 лифтов, однако директор ДЖКХ Сергей Коренев заверил, что в июне не отключат 500 лифтов по решению суда.

Помимо этого, департамент ЖКХ Николаевского городского совета 2 августа объявил торги по проведению экспертного обследования лифтов в жилых домах Николаева. Ожидаемая сумма работ 1 миллион 250 тысяч гривен.

В частности, директор ДЖКХ Николаева Сергей Коренев заявлял, что по предписанию управления Гоструда могли остановиться 180 лифтов, но суд не разрешил.