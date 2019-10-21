В николаевской прокуратуре отчитались об «очередной победе» - суд признал незаконной приватизацию детского лагеря имени Шмидта

Хозяйственный суд Киева признал незаконным решение о приватизации детского лагеря имени Шмидта в Очакове.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Производство по иску прокуратуры было открыто в конце июля 2019 года. Прокуратура подала иск к Николаевском областному совету, департаменту экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации, департаменту по предоставлению админуслуг Николаевского городского совета. В иске требовали признать незаконными и отмене решений облсовета о проведении приватизации детского лагеря.

В марте 2019 года департамент развития и региональной политики Николаевской ОГА начал процедуру приватизации очаковского детского оздоровительного учреждения «Паруса» на электронных аукционах по стартовой цене 1 миллион 400 тысяч гривен.

Суд согласился с позицией прокуратуры.

«Хозяйственный суд Киева согласился с позицией прокуратуры и пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными, поскольку действия ответчиков и принятые ими решения противоречат требованиям законов Украины «О внешкольном образовании», «Об образовании», «Об оздоровлении и отдыхе детей», «О приватизации государственного и коммунального имущества», в связи с чем подлежат удовлетворению», - сказано в сообщении.

3 октября 2019 суд удовлетворил исковые требования первого заместителя прокурора Николаевской области.

Как сообщалось ранее, руководство ОГА предложило внести в список на приватизацию комплекс строений детского лагеря имени лейтенанта Шмидта в Очакове. Вопрос прошел депутатские комиссии и его вынесли на сессию. Депутаты этот список на приватизацию поддержали. После чего лагерь был выставлен на аукцион за почти 1,4 миллиона гривен. Однако в ходе проведения аукциона цена на покупку нежилого комплекса лагеря упала в два раза, а единственному покупателю было отказано. В ОГА назвали падение цены ошибкой и Департамент экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации объявил еще один аукцион с изначально стартовой ценой более 1,4 миллионов.

9 апреля глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил отменить приватизацию лагеря имени лейтенанта Шмидта в Очакове. По словам главы ОГА, аукцион был экспериментом, чтобы показать общественности, что никто не хотел получить в собственность участок земли, и предложил начать на этом месте «масштабную стройку» с участием бизнесменов, волонтеров, активистов.

После этого полиция открыла уголовное производство из-за того, что чиновники Николаевской ОГА в два раза снизили цену при продаже детского лагеря имени Шмидта в Очакове.

Напомним, что в 2016 году детский лагерь имени лейтенанта П. Шмидта на побережье Черного моря управление по вопросам имущества коммунальной собственности Николаевской ОГА продало без аукциона. Покупателем оказалось ООО «Н-Авто» специализацией которого является продажа автотранспорта и которое, по информации издания, связано с ушедшим в отставку главой Николаевской ОГА Вадимом Мериковым.

В процессе обжалования этого договора в суде, прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявлял, что Николаевская ОГА блокировала возврат в собственность области лагеря.

Также напомним, что прокуратуре Николаевской области отдали новый корпус на улице Спасской, 35, в котором будут работают следователи. Инициатором этого был тогдашний глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

Кроме того, Генпрокурор Руслан Рябошапка запланировал на 2020 год переаттестацию в регионах – она коснется и николаевских прокуроров.