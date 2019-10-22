Щипки, удары и щекотка: В Париже разработали чехлы для смартфонов из искусственной человеческой кожи, которая реагирует на прикосновения

Инженеры из Парижского технологического института под руководством Марка Тессье создали чехлы из искусственной человеческой кожи.

Об этом сообщает «Meduza» со ссылкой на производителей.

Теперь телефонами, ноутбуками, умными часами и даже роботами можно управлять при помощи щипков, ударов, поглаживаний и щекотки. Все эти жесты считываются устройствами благодаря разработанному Тессье интерфейсу под названием Skin-On.

Искусственная кожа передает эмоции. Допустим, если сильно надавить на чехол или тачпад из Skin-On, это будет расценено как проявление злобы. А привлечь внимание устройства со Skin-On можно будет простым тычком — все как в общении с реальными людьми. Сейчас существует два варианта Skin-On — с обычной и гиперреалистичной кожей.

Разработку Тессье и его команды представят на технологической конференции User Interface Software and Technology (UIST) в Новом Орлеане.

Напомним, шведская компания Hövding представила «велошлем» 3-го поколения Hövding 3, оснащенный уникальной системой защиты. Устройство выполнено в виде непримечательного водонепроницаемого воротника, внутри которого находится полноценная подушка безопасности, надуваемая при падении велосипедиста.