218 прокуроров все еще не подали заявления о намерении работать в Офисе генпрокурора - в ГПУ заявили, что они будут уволены

218 прокуроров ГПУ не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Таким образом они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в Офис Генерального прокурора.

Об этом сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В их число входят также прокуроры, которые, вопреки Закону и Порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат освобождению в соответствии с законодательством. В то же время, 11 тысяч 277 прокуроров (из них 1082 - в ГПУ), то есть более 96%, подали такие заявления установленного образца.

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

Отметим, ранее сообщалось, что завкадрами ГПУ Дунас вынуждает прокуроров пойти на контроль «анонимками» при переаттестации – прокуроры не спешат соглашаться на это. Также ранее сообщалось, что 99% николаевских прокуроров согласны пройти переаттестацию и работать в Офисе Генпрокурора

Напомним, Генпрокурор Руслан Рябошапка запланировал на 2020 год переаттестацию в регионах – она коснется и николаевских прокуроров.