«В Украине появятся прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех», – Зеленский пригласил инвесторов на форум в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает иностранных инвесторов на инвестиционный форум по восстановлению Донбасса, который состоится 29 октября в Мариуполе Донецкой области.

Соответствующие видеообращение Зеленского опубликовано на официальной странице форума в Facebook.

— Недавно я приглашал в Украину иностранных инвесторов, на протяжении последних месяцев мы искали интересные проекты по всей стране, общались с представителями разных городов и регионов. Изучали уже реализованные успешные кейсы. Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, и мы их нашли, и 29-го октября мы презентуем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе. Почему там? Мы хотим начать новую историю именно с такого города - перспективного и способного к изменениям, - сказал он.

В частности он добавил, что с момента его приглашения на Украину инвесторов, правительство уже проголосовало за Закон про приватизацию и концессию.

— И это только начало. На Украине обязательно появится то, чего не было никогда - это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех, - добавил президент.

По его словам, на форуме покажут, что уже успели сделать, а также расскажут о путях развития приоритетных для страны отраслей. Также он отметил, что форум проводиться для украинских и иностранных инвесторов, и добавил, что каждый украинец тоже должен стать инвестором.

— Речь не только о деньгах. Инвестируйте в Украину свое время, свою энергию, свой талант и жажду к изменениям. И тогда нашими общими усилиями Украина станет сильной и успешной.

Зеленский неоднократно заявлял, что среди его ключевых целей на посту президента является достижение мира в Донбасса и восстановление инфраструктуры региона, разрушенной в ходе конфликта.

— Invest in Ukraine and see you in Mariupol (Инвестируй в Украины и увидимся в Мариуполе, - ПН), - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 миллиардов гривен, и это будет масштабный проект по реинтеграции этих территорий в состав Украины. Также он отмечал, что договорился с олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским о крупных соцпроектах за их деньги.