«В Украине появятся прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех», – Зеленский пригласил инвесторов на форум в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает иностранных инвесторов на инвестиционный форум по восстановлению Донбасса, который состоится 29 октября в Мариуполе Донецкой области.

Соответствующие видеообращение Зеленского опубликовано на официальной странице форума в Facebook.

В частности он добавил, что с момента его приглашения на Украину инвесторов, правительство уже проголосовало за Закон про приватизацию и концессию.

По его словам, на форуме покажут, что уже успели сделать, а также расскажут о путях развития приоритетных для страны отраслей. Также он отметил, что форум проводиться для украинских и иностранных инвесторов, и добавил, что каждый украинец тоже должен стать инвестором.

Зеленский неоднократно заявлял, что среди его ключевых целей на посту президента является достижение мира в Донбасса и восстановление инфраструктуры региона, разрушенной в ходе конфликта.

— Invest in Ukraine and see you in Mariupol (Инвестируй в Украины и увидимся в Мариуполе, - ПН), - сказал Владимир Зеленский.