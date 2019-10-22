В Матвеевке за 11,2 миллиона гривен хотят построить новую семейную амбулаторию №5 до конца 2020 года

Иллюстрация из интернета Управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило тендер на новое строительство семейной амбулатории №5 коммунального некоммерческого предприятия Центра первичной медико-санитарной помощи №4 по адресу: микрорайон Матвеевка, улица Лесная, возле дома №5.

Об этом свидетельствуют данные сайту публичных закупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость строительства 11 миллионов 210 тысяч 889 гривен. Аукцион начнется 1 ноября. Выполнить работы подрядчик должен будет до 25 декабря 2020 года. Тендером предусмотрена выплата аванса подрядчику в размере 30%.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет выполнить общестроительные работы, установить систему отопления, вентиляции, кондиционирования, провести канализацию и электричество. Установить систему пожарной безопасности, молниезащиту. Приобрести медицинское оборудование и выполнить благоустройство.

Стоит отметить, что на данный момент семейная амбулатория №5 расположена в микрорайоне Матвеевка по улице Верхняя, 2. Однако здание довольно старое и на него постоянно жалуются местные жители.

Напомним, что ранее начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай в интервью «Преступности.НЕТ» сообщала, что амбулатория в Матвеевке совсем не отвечает нормам.