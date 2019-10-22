На коммунальных автобусах «Николаевпасстранс» 24 октября проведут подсчет пассажиропотока - льготников просят взять оригиналы документов

В четверг, 24 октября, в течение дня, на автобусах КП «Николаевпасстранс» будет осуществляться подсчет пассажиропотока (маршруты №51, №91, №81) с целью изучения количества платных и льготных пассажиров.

Об этом сообщается на странице КП в Faceboоk.

Ранее сообщалось, что «Николаевпасстранс» совместно с департаментом труда и социальной защиты населения проведет мониторинг пассажиропотока на новых автобусах с учетом льготных перевозок, чтобы определить рентабельный тариф. По состоянию на 25 сентября, стоимость проезда одного платного пассажира на автобусах составляет 23 гривны.

Отмечаются, что действуют чиновники в соответствии с распоряжением городского головы за №282р от 12 сентября 2019 года «О создании комиссии по обследованию пассажиропотока на автобусных маршрутах города Николаева для установления коэффициента соотношения бесплатных пассажиров к платным» и совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.