На коммунальных автобусах «Николаевпасстранс» 24 октября проведут подсчет пассажиропотока - льготников просят взять оригиналы документов

В четверг, 24 октября, в течение дня, на автобусах КП «Николаевпасстранс» будет осуществляться подсчет пассажиропотока (маршруты №51, №91, №81) с целью изучения количества платных и льготных пассажиров.
Об этом сообщается на странице КП в Faceboоk.
Ранее сообщалось, что «Николаевпасстранс» совместно с департаментом труда и социальной защиты населения проведет мониторинг пассажиропотока на новых автобусах с учетом льготных перевозок, чтобы определить рентабельный тариф. По состоянию на 25 сентября, стоимость проезда одного платного пассажира на автобусах составляет 23 гривны.
Отмечаются, что действуют чиновники в соответствии с распоряжением городского головы за №282р от 12 сентября 2019 года «О создании комиссии по обследованию пассажиропотока на автобусных маршрутах города Николаева для установления коэффициента соотношения бесплатных пассажиров к платным» и совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.
«Просим пассажиров льготных категорий иметь при себе оригиналы своих документов. Надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к временным неудобствам», - говорится в сообщении.
Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. При этом два автобуса будут резервными. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.
21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.
Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.
Как известно, 14 июня исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия перевозчика «Николаеввпасстранс».
21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.
27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.
Уже 5 июля рано утром, на три маршрута города Николаева вышло 13 новых автобусов, которые город закупил на условиях лизинга. На остальных пока не хватает водителей.
По состоянию на 22 августа в Николаеве из 21 лизинговых автобусов на маршрутах города курсировало всего лишь 14, на остальные по прежнему не нашли водителей.
Напомним, что на «Николаевпасстрансе» за три месяца уволилось семь водителей - двоих хотят привлечь к админответственности, поскольку они не выдавали билеты пассажирам.