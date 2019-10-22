«Страшно представить, если бы там находился пассажир»: В Николаеве в «маршрутке» на ходу отпала дверь и упала на сидение

Во вторник, 22 октября, в Николаеве во время движения в маршрутном такси №15 отпала задняя дверь и упала в салон.

Об этом в группе Contact Center при Николаевском горсовете сообщил Андрей Гонта.

Мужчина отмечает, что дверь отпала и влетела в салон маршрутного такси, упав углом на пассажирское сидение.

«К счастью пустое, хотя на соседнем сидела девушка. Страшно представить, если бы там находился пассажир, тем более ребёнок, старик, беременная женщина. А после подорожания трамвая-троллейбуса, наверняка, поднимут оплату за проезд, в этих опасных для жизни и здоровья, транспортных средств, за состояние которых никто не отвечает?» - написал пользователь группы.

Напомним, как в Николаеве 31 июля в маршрутном такси №1 сломалась задняя дверь. Несмотря на то, что она не закрывала полностью выход из автобуса, водитель продолжил движение.