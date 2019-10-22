Участник оппозиционного митинга в Москве, которого судят за брошенную в полицейского пустую бутылку, попросил политубежище в Украине

В понедельник, 21 октября, на границе Украины в Черниговской области на пункте пропуска «Сеньковка» 26-летний гражданин России попросил политическое убежище в Украине.

Об этом сообщает Госпрогранслужба.

Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

После проведения необходимых мероприятий гражданина соседней страны направлено в органы Государственной миграционной службы Украины.

Айдар Губайдулин Речь идет об Айдаре Губайдулине, фигуранте так называемого «московского дела», которого задержали 9 августа в Москве за то, что на акции протеста 27 июля бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского. Он находился в СИЗО с 9 августа. Через месяц подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, его дело было возвращено в прокуратуру.

15 октября стало известно, что Губайдулину предъявлено обвинение в новой редакции по части 1 статьи 318 УК РФ — в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

17 октября он покинул территорию РФ, о чем сообщил на своей странице в Facebook. Он добавил, что в ближайшее время не намерен туда возвращаться.

На 1:10 видно, как пролетает пустая пластиковая бутылка из-под воды

Напомним, что в РФ две пары хотят лишить родительских прав из-за участия в оппозиционном митинге.