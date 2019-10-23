В Индии студентам надели на головы коробки – так решили бороться со списыванием

В индийском городе Хавери первокурсникам колледжа надели на головы коробки с отверстиями для лица во время промежуточного экзамена. Так преподаватели решили бороться со списыванием.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на издание «The Times of India».

Фотографии с экзамена разошлись в соцсетях, их увидели в местном департаменте образования и раскритиковали инициативу. Один из чиновников назвал инициативу «бесчеловечной».

В самом колледже уверяют, что надели коробки на головы студентов с их согласия. Это был всего лишь эксперимент, который ни у кого из учащихся не вызвал возмущения.

«The Times of India» отмечает, что не впервые студентов заставляют надевать на головы коробки во время экзамена. В прошлом месяце точно такой же случай произошел в мексиканском городе Тласкала и он тоже вызвал возмущение общественности.

Напомним, что ранее суд обязал африканского студента написать сочинение о вреде наркотиков на 50 страниц – это было наказанием за пирог с марихуаной.