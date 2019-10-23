Эксклюзивные партнеры «Медико – Природничий Університет»

18 октября 2019 года в Одессе состоялась конференция «Подология в деталях». Конференцию проводила ООО «Космо-Трейд АА», которая уже 18 лет успешно реализует разные проекты на отечественном рынке индустрии красоты: клиники эстетической косметологии, центры коррекции фигуры, SPA Medical центры, кабинеты подологии.

Ректор «Медико - Природничий Університет» Волков М.А. подписал договор эксклюзивного сотрудничества с директором ООО «Космо-Трейд АА» Шаправской-Бенч И.В. по проведению учебно-воспитательного процесса, с использованием новых форм и методов обучения практическим навыкам студентов для подготовки бакалавров Медсестринства.

Студенты «Медико — Природничий Університет» имеют эксклюзивную возможность проходить медицинскую практику на базе «Космо-Трейд АА», используя новейшую лечебно-диагностическую аппаратуру, медицинское оборудование, технические средства обучения.

«Медико – Природничий Університет» приглашает всех желающих поступить на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям:

223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Специализации:

- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);

- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);

- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);

- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);

- сестра медицинская по диетическому питанию.

053 ПСИХОЛОГИЯ

Специализации:

- практическая психология;

- медицинская психология.

Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.

Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А

Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/

Социальные сети:

- https://www.youtube.com/channel/UC_Y0n6tBZUw82aQ3zH01K5Q ;

- https://vk.com/pvnzmpu ;

- https://ok.ru/pvnzmpu/statuses ;

- Twitter-@pvnzmpu

- Instagram-@pvnzmpu ; Instagram-@pvnzmediko

- facebook.com/pvnzmpu2

«Медико – Природничий Університет» стремительно развивается, проводит конференции, участвует в различных выставках, научных пикниках, проводит профориентационные семинары.

«Медико - Природничий Університет» приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!