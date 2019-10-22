Зачем нам Украинцам повторять Россию?

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Вглядитесь в лица премьер министр России ограбил россиян, 1000 инфляции и все сбережения в НОЛЬ. Потом продажа СВОИМ, когда у народа нет ни гроша!

Вглядитесь в лица: премьер министр России ограбил россиян, 1000% инфляции и все сбережения в НОЛЬ. Потом продажа СВОИМ, когда у народа нет ни гроша!

Украина сегодня. Министры Мелованов и Маркарова ( не путайте  с  русским и тоже на бюджете Макаровым) галопом торопятся продать 800 стратегических предприятий и ВСЮ Землю Украинцев, пока эта «святая» троица обесценила гривну в 300%, убила 100 украинских (русские они не трогали) банков со сбережениями  граждан и со  всеми оборотными средствами предприятий и фермеров!

Один в один  СХЕМА, когда по  Марксу и Энгельсу средства производства попадают к избранным и близким к бюджету, к грошам мировых корпораций и НАВСЕГДА!

И только  Калинивщиной или восстаниями крестьян с огненными петухами  можно будет отогнать от Земли этих «дебилов»  (гениальное определение интеллекта министра с липовым дипломом) министров – распродажников!

Поэтому такой всемирный вой против  песенки с сатирой  «горела хата Гонтаревой».

Владельцы грошей, бюджета страны и СХЕМЫ распродажи заводов и Земли, бояться только Украинцев и их «горела хата», дворцы и вилы на берегу Днепра.

Националисты повелись на формулу Штармаейра и бегают со «Зрада. Зрада», когда эти  наглые заберут последнее и реальное богатство Украины.

Маленькие Меловановы в лице мэров Сенкевичей  также усердно забирают в свое личное пользование  средства производства и 5 млрд  гривен  бюджета громады на «серые площади» и монополистов типа МДЛМ, облтеплосетей и облводоканалов!

Последний рубеж, как Донецкий аэропорт» это Украинская Земля!

Или Зе их остановит  (а не возглавит) или Украинцам  ОПЯТЬ надо менять мэров и президентов!

(чтобы не было поздно как в России!)

Александр Иваненко

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