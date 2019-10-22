Зачем нам Украинцам повторять Россию?

Вглядитесь в лица: премьер министр России ограбил россиян, 1000% инфляции и все сбережения в НОЛЬ. Потом продажа СВОИМ, когда у народа нет ни гроша!

Украина сегодня. Министры Мелованов и Маркарова ( не путайте с русским и тоже на бюджете Макаровым) галопом торопятся продать 800 стратегических предприятий и ВСЮ Землю Украинцев, пока эта «святая» троица обесценила гривну в 300%, убила 100 украинских (русские они не трогали) банков со сбережениями граждан и со всеми оборотными средствами предприятий и фермеров!

Один в один СХЕМА, когда по Марксу и Энгельсу средства производства попадают к избранным и близким к бюджету, к грошам мировых корпораций и НАВСЕГДА!

И только Калинивщиной или восстаниями крестьян с огненными петухами можно будет отогнать от Земли этих «дебилов» (гениальное определение интеллекта министра с липовым дипломом) министров – распродажников!

Поэтому такой всемирный вой против песенки с сатирой «горела хата Гонтаревой».

Владельцы грошей, бюджета страны и СХЕМЫ распродажи заводов и Земли, бояться только Украинцев и их «горела хата», дворцы и вилы на берегу Днепра.

Националисты повелись на формулу Штармаейра и бегают со «Зрада. Зрада», когда эти наглые заберут последнее и реальное богатство Украины.

Маленькие Меловановы в лице мэров Сенкевичей также усердно забирают в свое личное пользование средства производства и 5 млрд гривен бюджета громады на «серые площади» и монополистов типа МДЛМ, облтеплосетей и облводоканалов!

Последний рубеж, как Донецкий аэропорт» это Украинская Земля!

Или Зе их остановит (а не возглавит) или Украинцам ОПЯТЬ надо менять мэров и президентов!

(чтобы не было поздно как в России!)