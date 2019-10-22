Законы о “кэшбэке” для ФОПов: победа или проигрыш новой власти?

На днях Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые существенно изменят жизнь не только частных предпринимателей, но и каждого потребителя. Еще тогда, когда только появилась информация о планируемых нововведениях, вспомнилась забавная история, которую мне не так давно рассказал один знакомый ресторатор.

Однажды мой товарищ услышал, как два его официанта обсуждали между собой прибыль заведения:

“Смотри, я узнал о том, сколько мы платим за воду, электричество, закупку продуктов. Подсчитал выручку за месяц, отнял от нее наши зарплаты и все затраты на работу ресторана. И знаешь, к какому выводу пришел? Нас обманывают. Там нормально так остается, а хозяин нечестно все между нами делит”. “Я тоже считала. И мне тоже кажется, что нас обирают”.

По словам моего знакомого, спустя пару дней после этого разговора оба официанта уволились, не объясняя причин.

Именно эта история всплыла в памяти, когда украинских предпринимателей, следящих за законодательными новшествами, всколыхнула информация о законопроектах №1053-1 и №1073. Как известно, эти два закона обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят электронный чек на товар или услугу, вводят денежное вознаграждение для покупателей и большие штрафы для бизнеса, если товар будет продаваться без чека.

Сторонники утверждения этих законов, еще до их подписания, окрестили их законами о детенизации бизнеса и защите местных производителей от засилья контрабанды, а вот противники называли эти инициативы убийцами мелкого и даже среднего бизнеса.

Для тех, кто вникал в предложенные новшества, не в новинку будет узнать, что теперь изменится для ФОПов. Основная суть того, что ожидает предпринимателей, изложена в статье “Экономической правды”. Повторяться не буду, там все объяснено в понятном формате. Я же предложу посмотреть на принятые законопроекты с другой стороны и объясню, почему они напомнили мне официантов моего знакомого.

Все просто – и авторы этих проектов, и простые работники ресторана забыли о главном принципе бизнеса. А ведь само определение слова “бизнес” говорит, что это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. В случае с официантами, они были обижены на работодателя за то, что тот не делит с ними всю свою прибыль, а вот законодатели посчитали, что бизнес должен платить больше налогов, чтобы наполнять ими бюджет. При этом, вероятно, забыв, что вполне хорошим намерением наполнить государственную казну они могут усугубить и без того плачевное состояние нашей экономики. Чтобы объяснить, каким образом это работает, предлагаю обратить внимание на то, из-за чего бизнес уходит в тень.

Эксперты отмечают, что банальное нежелание платить налоги – действительно, одна из причин засилья “серой” экономики. Но она не самая важная. Экспертное сообщество утверждает, что если в стране действуют высокие налоги, то именно они могут стать реальной проблемой, так как вряд ли кто-то захочет отдавать государству практически всё заработанное.

Американский экономист Артур Лаффер сумел графически отобразить взаимосвязь между налоговыми поступлениями и налоговыми ставками. Кривая Лаффера ярко демонстрирует, что при ставке налогов 40-50% бизнес из-за снижения мотивации начинает уходить в тень.

Что касается Украины, то, по данным Всемирного банка, у нас общая налоговая ставка составляет 51,9%. А что бизнес получает взамен того, что отдает государству? Думаю, что не стоит тут упоминать тот невообразимый процент налоговых отчислений, который съедает коррупция.

И все же, чего ждать мелким предпринимателям от введения в жизнь нового закона? Волокита с электронными чеками за каждую услугу, отчеты-отчеты-отчеты, отбивание от тех, кто будет охотиться за кэшбеком, доказывание того, что это был сбой в платежной системе, а не нежелание платить налоги... И если все это будет происходить наряду с той контролирующей, правоохранительной и судебной системами, которые действует сейчас, то, очевидно, что бизнес окажется в плачевной ситуации.

Вместе с тем, защитники и инициаторы законов, которые меняют правила игры для ФОПов, утверждают, что для тех, кто ведет честный бизнес, ничего не изменится. Но откуда такая уверенность?

У нас в стране зарегистрировано почти два миллиона частных предпринимателей. Часть из них, действительно, работают в условных “корпорациях”, которые посредством найма ФОПов уходят от единой системы налогообложения. Собственно, помимо прочего, борьбой с этим явлением и была аргументирована необходимость введения практически повсеместно кассовых аппаратов.

Но ведь большинство предпринимателей – это просто люди, которые создают по несколько рабочих мест, наполняя бюджеты разных уровней. Что будет с ними, когда их подрядчики, которые раньше уходили от уплаты налогов, а сейчас будут обязаны платить вместо пяти процентов – двадцать, и это без учета НДС, придут и скажут: “Смотри, я не могу терять свою прибыль. У меня есть свой план, сколько хочу зарабатывать. Налоги выросли, поэтому товар будет дороже. Бизнес есть бизнес”? Простому ФОПу останется два варианта: либо повышать свою цену товара или услуги, либо закрывать свое дело. Думаю, что не стоит объяснять, чем это чревато, учитывая то, как быстро растут цены и как медленно увеличиваются минимальные зарплаты. К слову, обязательная выплата повышенной минимальной зарплаты тоже станет увеличением статьи расходов для предпринимателя...

Но с какой стороны не смотри, самое интересное, что в результате получится, что ноша выплат налогов все равно по полной ляжет на плечи конечных потребителей. При этом бюджет, может, и станет на несколько миллиардов больше, но и затраты явно не станут меньше. Если простыми словами, то допустим, в 2019 году у нас было 10 миллионов гривен, и ими мы оплатили ремонт километра дороги. А сейчас, благодаря штрафам за продажи без РРО, либо увеличению бюджета за счет перехода предпринимателя с упрощенной системы налогообложения на общую, у нас будет 20 миллионов. Но на них мы сможем купить не два километра отремонтированной трассы, как ожидали, меняя правила игры для ФОПов, а все тот же один. Почему? Все просто. Фирмы, которые обычно нам выполняли эти работы, вынуждены будут поднять цены на свои услуги из-за условий, выдвинутых их подрядчиками.

Прогноз относительно того, какую сумму совокупно потеряет бизнес, приводя в соответствие с законодательством свою работу, подсчитала Государственная регуляторная служба. По их прогнозу, сумма потерь бизнеса составит 22,35 миллиардов гривен.

И напоследок… Согласно данным, опубликованным на сайте Государственной фискальной службы, на сегодняшний день у нас в стране чуть больше десятка фирм, которые имеют лицензию на производство и продажу расчетно-кассовых аппаратов. Примечательно, что одна из них, зарегистрированная в Кривом Роге за десять дней до положительного голосования за законопроект об обязательности кассовых аппаратов, на заседании акционеров изменила свой основной вид деятельности на “торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием”. Согласитесь, интересное совпадение, учитывая, что, по данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 1 января прошлого года количество налогоплательщиков составило 2 миллиона 836 тысяч человек (из которых юридических лиц - 1 миллион 117 тысяч человек, индивидуальных предпринимателей), из которых только 109 тысяч зарегистрировали 286 тысяч штук РРО.

То есть, исходя из данных Минфина, более 2,5 миллионов предприятий разных форм собственности будут обязаны установить кассовые аппараты.

К большому сожалению, необходимо констатировать факт, что пока для бизнеса после нововведений остается вопросов больше, чем ответов. Обнадеживает то, что параллельно с подписанием законов 1053-1 и 1073, Владимир Зеленский ввел двухлетний мораторий на проверку ФОПов. Считаю, что помимо этого, стоит запустить разъяснительную кампанию для ФОПов, работающих по упрощенной системе налогообложения, чтобы успеть подготовить к новым правилам игры.