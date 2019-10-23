Николаевская таможня рассказала об оформлении снежного барса для зоопарка – его растаможили за 15 минут

На таможенном посту «Константиновка» Николаевской таможни ГФС 22 октября растаможили снежного барса по кличке Тикси.
Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской таможни ГФС.
Снежного барса весом 43 килограмма привезли в Николаевский зоопарк из Франции в рамках международной программы разведения животных в неволе. Он преодолел две с половиной тысячи километров. Таможенное оформление длилось всего 15 минут – в полном соответствии с нормами Таможенного кодекса Украины. Автоматизированная система анализа и управления рисками позволила провести формальности без таможенного досмотра.
- Коллектив таможни приветствует Николаевский зоопарк с очередным пополнением и подчеркиваем, что таможня способствует законному и безопасному перемещению животных для поддержки имиджевого статуса одного из лучших европейских зоопарков, - сказал начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.