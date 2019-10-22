Маленькая дочь николаевского полицейского нуждается в финансовой помощи на лечение и реабилитацию за границей

Семье николаевского полицейского требуется финансовая помощь для лечения маленькой дочери за границей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная.

11-месячная Дарья Калыш в настоящее время находится в реанимационном отделении областной детской клинической больницы с диагнозом: поликистоз почек, болезнь Кароли.

«Девочке срочно необходимы жизненно важная операция и сложный процесс реабилитации, требующие больших финансовых затрат. Семья малышки уже потратила на ее лечение все имеющиеся средства, поэтому остро нуждается в помощи неравнодушных граждан», - сообщила спикер николаевского Главка.

«Любая помощь важна, каждая гривна нужна и дорога! Малышка борется за жизнь, давайте поможем ей победить болезнь! Ребеночку нужна поддержка добрых чутких меценатов, вся полицейская семья обращается к вам в надежде на понимание!» – написала Бережная.

Реквизиты для оказания помощи:

Номер карты мамы – ПриватБанк 4149 4991 1764 7717 (Калыш Анна Николаевна).