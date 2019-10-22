На Николаевщине назначили новых начальников Врадиевского и Кривоозерского отделов полиции

В Николаевской области во Врадиевском отделе полиции и Кривоозерском отделении полиции назначены новые начальники.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Андрей Коротченко - справа Владимир Лопатин - справа

И.о. начальника Врадиевского отдела полиции стал подполковник Андрей Коротченко, который ранее работал заместителем начальника Новоодесского отдела полиции.

Кривоозерское отделение полиции возглавил подполковник Владимир Лопатин. Ранее он занимал должность заместителя начальника Первомайского отдела полиции – начальника криминальной полиции. Новых руководителей 22 октября представил личному составу помощник начальника областного главка полковник Андрей Гарастюк.

«Новые руководители заверили, что приложат максимум усилий, чтобы поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории вверенных районов были успешно выполнены», - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее бывший николаевский полицейский возглавил управление патрульных в Луганской области.