На Николаевщине представили двух начальников местных отделов полиции

Во вторник, 22 октября, помощник начальника областного главка полковник полиции Андрей Гарастюк представил личному составу Кривоозерского и Врадиевского отделов полиции ГУНП в Николаевской области новых руководителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Так, исполняющим обязанности начальника Врадиевского отдела полиции стал подполковник полиции Андрей Коротченко (предыдущая должность - заместитель начальника Новоодесского отдела полиции).

Кривоозерское отделение полиции возглавил подполковник полиции Владимир Лопатин (ранее занимал должность заместителя начальника Первомайского отдела полиции - начальника криминальной милиции).

Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о назначении на должность начальника Департамента киберполиции полковника Александра Гринчака. Его первым заместителем назначен Сергей Крапива.