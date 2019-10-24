На Николаевщине представили двух начальников местных отделов полиции

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Во вторник, 22 октября, помощник начальника областного главка полковник полиции Андрей Гарастюк представил личному составу Кривоозерского и Врадиевского отделов полиции ГУНП в Николаевской области новых руководителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Так, исполняющим обязанности начальника Врадиевского отдела полиции стал подполковник полиции Андрей Коротченко (предыдущая должность - заместитель начальника Новоодесского отдела полиции).

Кривоозерское отделение полиции возглавил подполковник полиции Владимир Лопатин (ранее занимал должность заместителя начальника Первомайского отдела полиции - начальника криминальной милиции).

Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о назначении на должность начальника Департамента киберполиции полковника Александра Гринчака. Его первым заместителем назначен Сергей Крапива.

Виолетта Чех

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русскийобщество