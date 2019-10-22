У Зеленского рассматривают возможность отправить на полиграф николаевского нардепа Аллахвердиеву и ряд ее коллег из-за информации о коррупции

В Офисе президента могут проверить одиннадцать народных депутатов Украины из фракции партии «Слуга народа», которые входят в состав финансового комитета Верховной Рады на «детекторе лжи».

Об этом сообщает народный депутат, замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Идея проверки возникла из-за отказа голосовать на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости.

Нардеп от «Слуги народа» Данил Гетьманцев 19 октября на своей странице в Facebook сообщил о провальном голосовании на заседании комитета. По его словам, в полном составе за законопроект проголосовали представители фракции «Голос», в то время как нардепы от «Слуги народа» дали только пять голосов.

«Считаю это решение ошибкой, которую сложно объяснить. Наша фракция проходит испытания, которые не каждому депутату пройти под силу. Убежден, что побеждает не тот кто ошибается, а тот, кто делает правильные выводы из своих ошибок и исправляет их. Уверен фракция такие выводы сделает и ошибки исправит. Не просто уверен - знаю. Говорил по этому поводу с Давидом Арахамией. Не думаю, что есть хоть какой-то повод для разочарований во всей политической силе. Так закаляется сталь. P.S. А схемы мы все равно ликвидируем. Не дождутся!» - написал Данил Гетьманцев.

В свою очередь, экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале сообщил, что руководство фракции подозревает, что часть нардепов от «Слуги народа» отказались поддерживать проект закона за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.

«Руководство фракции Слуга народа подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов «прикурили» по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот схематоз. Банковая потребовала провести детектор лжи среди 11 депутатов. И, что интересно, главным противником проведения детектора лжи выступил... депутат Дубинский из подгруппы Коломойского в Слуге народа. Ситуация находится в развитии, посмотрим, сможет ли Банковая поставить на место людей Коломойского», - написал Сергей Лещенко.

Он предоставил список 11 нардепов, которые не голосовали:

- Ирина Аллахвердиева (нардеп от Николаевщины);

- Ольга Василевская-Смаглюк;

- Дарья Володина;

- Юлия Диденко;

- Александр Дубинский;

- Виктория Кинзбурская;

- Алексей Ковалев;

- Анна Колесник;

- Алексей Леонов;

- Анастасия Ляшенко;

- Евгений Петруняк.

Еще двое депутатов не голосовали по другим причинам: Элла Репина отсутствовала на заседании, а Андрей Холодов - отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

В свою очередь нардеп Александр Дубинский сообщил, что на прохождении полиграфа настаивают в Офисе Президента Зеленского после обращения ряда нардепов.

«Общался с руководством партии СН, и выяснил, что Офис президента действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось (!) голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. «площадок Яценко» + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ / АРМА. Причём, именно в части системы Prozorro, которую некоторые депутаты СН считают неприкосновенной. И готовы ради этого обвинить коллег в получении взяток за голосование», - написал Дубинский.

Позицию фракции по этому поводу озвучила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. Она сообщила, что руководство фракции встретится с депутатами от партии «Слуга народа», входящие в парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы каждый из них смог озвучить свою позицию.

«Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами. Мы должны понимать, возможно ли корректное использование такого оборудования в этой ситуации», - сообщила она.

Также она прокомментировала скандал вокруг ее коллеги по фракции Вячеслава Медяника, который засветил переписку о «решении» вопросов с замом Генпрокурора. Она отметила, что Генпрокуратура пообещала провести соответствующую проверку и «сказать свое слово».

«Анализировать нужно факты, а не догадки. Но если вина кого-то из народных депутатов от «слуг народа» будет доказана - они обязательно понесут ответственность», - подытожила она.

Ирина Аллахвердиева «Преступности.НЕТ» не удалось связаться с Ириной Аллахвердиевой, чтобы взять у нее комментарий относительно сложившейся ситуации - она не отвечает на телефонные звонки.

Справка

Ирина Аллахвердиева родилась в 1978 году, проживает в Николаеве, до начала деятельности в Парламенте являлась директором Николаевской областной дирекции «Уника». Попала в партию «Слуга народа» по списку. Ирина Аллахвердиева была в списке депутатов, которые не проголосовали за поправки в Уголовный Кодекс в части проведения обысков у депутатов, а также за отмену «поправок Лозового».